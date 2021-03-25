شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة ضرورية لنمو دماغ طفلك.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يؤكد المختصون في التغذية العلاجية أن هناك عناصر غذائيّة يجب توفّرها يوميّاً في وجبات الأطفال في سنّ المدرسة، خاصة الفئة التي تتراوح أعمارها بين الخامسة والثامنة، نستعرضها فيما يلي:

النشويات:

وتشمل الخبز والمعكرونة وحبوب الفطور والأرز والذرة والكينوا والشوفان، حيث تزود الطفل بالطاقة التي يحتاج إليها لنموّه الجسدي والذهني، ويمكن تناول نحو 5 حصص من النشويات يوميًا0

الفواكه والخضراوات:

تمنح الفواكه والخضراوات الطفل الطاقة، لاحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والمياه؛ وكلّها عناصر غذائيّة مفيدة في حماية الطفل من أمراض “القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان”، ويمكن تناول نحو 5 حصص من الخضراوات في اليوم، بالإضافة إلى حصّتين من الفواكه.

البروتين:

وتضم اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والأسماك ولحوم الدواجن والبيض والفول والعدس والحمّص والمكسّرات، وهي لازمة لنموّ الطفل وتطوّر عضلاته، لأنّها تحتوي على فيتامينات “ب 12″، والمعادن “الحديد والزنك” وأحماض الـ”أوميغا 3″ الدهنيّة.

وأكدت الاختصاصيّة أن الحديد والـ”أوميغا 3″ في اللحوم الحمراء والأسماك الدهنيّة لها أهمّية في نموّ دماغ الطفل، مبينة أن منتجات الألبان والأجبان، بدورها، مصادر جيّدة للبروتين والكالسيوم، ويمكن تناول نحو 2.5 حصّة من البروتين، في اليوم.

الدهون الصحّية:

تلعب دوراً هامّاً في تنمية دماغ الطفل، كما تستخدم في جسمه كوقود يساعد في امتصاص الفيتامينات “أ” و”د” و”هـ” و”ك”، التي تذوب في الدهون، وتشتمل على الأفوكادو والمكسّرات والبذور وزيت الزيتون، ويمكن الاستفادة بنحو 3 حصص من الدهون الصحّية، في اليوم.

عادات الأكل الصحية

يمكن للأم تقديم مجموعة منوّعة من الأطعمة الصحّية والوجبات الخفيفة، بصورة تلفت نظر الطفل، مع البعد عن المغالاة في كمّية الطعام في الوجبة، وتحديد أوقات الوجبات، والالتزام بها.

كذلك ينبغي الحدّ من تقديم الأطعمة الغنيّة بالملح والدهون المشبّعة والسّكر أو تلك منخفضة الألياف، لأنها تزيد مخاطر الإصابة بسمنة الأطفال والنوع الثاني من السكّري.

ويفضل تقديم بدائل صحّية عن الحلويات والأطعمة الدهنيّة في الوجبات الخفيفة، ومنها: المكسّرات والجبن والزبادي قليل الدسم، بالإضافة إلى الفواكه الطازجة أو الخضراوات مع أعواد الجزر والكرفس والحمص بالطحينة.

ويفضل التقليل من العصائر حتى لو كانت طبيعيّة، لأنّها تتسبب بزيادة الوزن وتسوّس الأسنان، فضلا عن أن شرب العصائر يخفف من رغبة الطفل في الأكل الصحّي، وتحدد الاختصاصيّة نصف كوب فقط من العصائر المقدمة للأطفال، وذلك لثلاث مرّات في الأسبوع.