صحة ورشاقة

أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها.. منها البطاطس المقلية 'أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها.. منها البطاطس المقلية'
أفضل نوع خضار للحفاظ على دماغك من الشيخوخة
تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تدعم صحة الدماغ قد يساعد في تحسين الأداء العقلي والمحافظة على صحة الدماغ. وتستمر أبحاث علوم الغذاء في تحديد بعض العناصر الغذائية التي يبدو أنها ضرورية للوظيفة المثلى لأجزاء الجسم الأكثر أهمية، بما في ذلك الدماغ. تلقي خبيرة التغذية توبي أميدور بالضوء على أفضل الخضروات التي تعتقد أنها ستكون الأكثر […] The post أفضل نوع...
نصائح لتجنب سرطان الجلد أثناء حمام الشمس
يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، وتعتبر أشعة الشمس أحد أكثر العوامل المساهمة فى الإصابة به شيوعًا، لذلك مع اقتراب موسم الصيف، يكون التعرض للشمس من الأشياء الخطيرة التى يمكن تجنبها. مع المزيد والمزيد من الأيام المشمسة، تعد عطلة نهاية الأسبوع في مايو/أيار فرصة رائعة لفتح موسم التسمير لمنح البشرة التي أصبحت شاحبة خلال […] The post نصائح لتجنب...
لسحور صحى خلال رمضان.. تناول هذه الأطعمة الغنية بالماء
لسحور صحى خلال رمضان.. تناول هذه الأطعمة الغنية بالماء 'لسحور صحى خلال رمضان.. تناول هذه الأطعمة الغنية بالماء'
عوامل تزيد احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد
عوامل تزيد احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد 'عوامل تزيد احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد'