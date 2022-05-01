صحة ورشاقة

صحة ورشاقة

أفضل نوع خضار للحفاظ على دماغك من الشيخوخة

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أفضل نوع خضار للحفاظ على دماغك من الشيخوخة

تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تدعم صحة الدماغ قد يساعد في تحسين الأداء العقلي والمحافظة على صحة الدماغ. وتستمر أبحاث علوم الغذاء في تحديد بعض العناصر الغذائية التي يبدو أنها ضرورية للوظيفة المثلى لأجزاء الجسم الأكثر أهمية، بما في ذلك الدماغ. تلقي خبيرة التغذية توبي أميدور بالضوء على أفضل الخضروات التي تعتقد أنها ستكون الأكثر […] The post أفضل نوع...

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صحة ورشاقة

نصائح لتجنب سرطان الجلد أثناء حمام الشمس

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نصائح لتجنب سرطان الجلد أثناء حمام الشمس

يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، وتعتبر أشعة الشمس أحد أكثر العوامل المساهمة فى الإصابة به شيوعًا، لذلك مع اقتراب موسم الصيف، يكون التعرض للشمس من الأشياء الخطيرة التى يمكن تجنبها. مع المزيد والمزيد من الأيام المشمسة، تعد عطلة نهاية الأسبوع في مايو/أيار فرصة رائعة لفتح موسم التسمير لمنح البشرة التي أصبحت شاحبة خلال […] The post نصائح لتجنب...

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