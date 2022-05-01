صحة ورشاقة

يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، وتعتبر أشعة الشمس أحد أكثر العوامل المساهمة فى الإصابة به شيوعًا، لذلك مع اقتراب موسم الصيف، يكون التعرض للشمس من الأشياء الخطيرة التى يمكن تجنبها. مع المزيد والمزيد من الأيام المشمسة، تعد عطلة نهاية الأسبوع في مايو/أيار فرصة رائعة لفتح موسم التسمير لمنح البشرة التي أصبحت شاحبة خلال […] The post نصائح لتجنب...

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