من أكثر التزاما بحماية السعودية بايدن أم ترامب؟ الجبير يجيب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجبير في مقابلة أجراها مع موقع "عرب نيوز": "لقد جعلت إدارة بايدن الأمور واضحة جدا بأنها ملتزمة بالدفاع عن السعودية وملتزمة بحماية السعودية من التهديدات الخارجية".

وأضاف "لقد واصلوا التأكيد (إدارة بايدن) على بيع الأسلحة الدفاعية للسعودية لتحمي نفسها".

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"لذلك فإنني لا أرى فرقا كبيرا بين هذه الإدارة وسابقتها بما يخص الالتزام بالدفاع عن السعودية".

وتابع قائلا:

وأكد الوزير السعودي أن العلاقة بين الرياض وواشنطن تمتد لـ80 عاما وقد لعبت دورا بارزا في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واصفا العلاقات بـ"الاستراتيجية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في فبراير الماضي أن "بلاده ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها".

ورحب السعودية بذلك وأعلنت أنها "تتطلع إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، ومنطقة القرن الإفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأسواق النفطية والمالية كشركاء في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".