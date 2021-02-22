شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات إماراتية مع مشاركين دوليين فى "آيدكس 2021" لتعزيز التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، مع وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء عقد ضمن سلسلة من لقاءات الرميثي على هامش معرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021".

كما استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، كلا على حدة، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، ورئيس أركان الدفاع لدى الجمهورية الإيطالية الفريق أول طيار إينزو فيتشاريلي، ورئيس هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص الفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالميا وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي "آيدكس".

وأشاد الضيوف المشاركون بمعرض آيدكس ونافدكس 2021 وإقامته خلال هذه الظروف الاستثنائية يجسد قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات الكبرى واستضافه الوفود وفق أعلى معايير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي سياق متصل.. استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية الإماراتية بمكتبه في معرض آيدكس 2021، الفريق أول أوليغ سالوكوف قائد القوات البرية الروسية.. وجرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

فيما استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية الإماراتية، كلا على حدة، الفريق أول صامويل بابارو قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط واللواء محمد يوسف العسم قائد القوات البحرية البحرينية واللواء مايكل روثوبل قائد المهام المشتركة 633 واللواء كيندو جيزو قائد القوات البحرية الإثيوبية واللواء كيريل يودانوف قائد القوات البحرية البلغارية.

وتم - خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة - استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.