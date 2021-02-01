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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن ما يربو على 102.63 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و219741.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 439840 26139294
الهند 154274 10746183
البرازيل 223945 9176975
روسيا 73182 3850439
المملكة المتحدة 105571 3796088
فرنسا 75862 3177879
إسبانيا 58319 2743119
إيطاليا 88279 2541783
تركيا 25865 2470901
ألمانيا 56873 2210838.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 - العراق 13041 618922
34- - المغرب 8259 470691
38 - السعودية 6372 367813
40 - الأردن 4304 325674
42 - الإمارات 838 300661
43 - لبنان 2680 298913.