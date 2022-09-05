شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: هجمات إلكترونية تستهدف مخدمات البريد الإلكتروني للجهات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية السورية لخدمات الشبكة رصده هجمات إلكترونية عدة استهدفت مخدمات البريد الإلكتروني التابعة لجهات عامة بهدف نشر برمجيات خبيثة على الشبكة السورية حيث استغلت هذه الهجمات ضعف إجراءات الحماية المتبعة لتأمين المخدمات المستهدفة أو مستخدميها.

وأوصى المركز كافة الجهات العامة والخاصة بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه الهجمات الإلكترونية وذلك لتفادي واستدراك حالات الاختراق الناتجة عن هذه الهجمات للبريد الإلكتروني، وتجنباً لعواقبها المتمثلة بتسرب البيانات وسوء الاستخدام لحسابات البريد الإلكتروني والتي تعتبر جرائماً معلوماتية يعاقب عليها القانون.

وطلب مركز أمن المعلومات في الهيئة من كافة الجهات العامة ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية المناسبة للتصدي لهذه الهجمات