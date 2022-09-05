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مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي في إقليم هيران الصومالي

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القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي على مركبات نقل ركاب جماعي في إقليم هيران بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

وأعربت الوزارة في بيان لها وفقًا لوكالة أنباء البحرين عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

وجددت الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت ضد التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي لضرورة تكاتف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله المالية والفكرية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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