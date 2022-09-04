شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الجزائرى: نلعب دورًا محوريًا من أجل السلام فى ظل التحولات الواقعة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي أن بلاده تلعب دورا محوريا من أجل السلام، واحترام إرادة الشعوب والدول، وتعمل من أجل تعايش سلمي يسود العالم، في إطار إدراكها للتحولات التي تحدث في العالم، ووعيها بالمحيطين الإقليمى والدولى، في كنف سياسة خارجية تضمن حضور الجزائر الفاعل والمؤثر.