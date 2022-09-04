شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السودانى يثمن دور مصر فى تذليل عقبات تواجه مشروع الربط الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الطاقة والنفط بالسودان المهندس محمد عبد الله محمود، دور مصر الحيوي في تذليل العقبات التي تواجه مشروع الربط الكهربائي وتركيب المحولات، مؤكدًا أن الأعمال تسير بصورة طيبة بعد استلام كافة معدات المحطة، والتي يتوقع أن تعمل على رفع الربط الكهربائي من (70 ميجاوات إلى 300 كمرحلة أولى حتى تصل إلى 700 ميجاوات).

جاء ذلك خلال بحث وزير الطاقة والنفط بالسودان مع السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، إمكانية تطوير التعاون السوداني المصري في مجال الطاقة والكهرباء، حيث تناول اللقاء إمكانية التعاون في زيادة الربط الكهربائي وطرح مشروعات الطاقات المتجددة في السودان للشركات المصرية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، بجانب التدريب والتطوير للكوادر وتبادل الخبرات، كما استعرض وزير الطاقة موقف تنفيذ مشروع زيادة الربط الكهربائي بين السودان ومصر والتحديات التي تواجه المشروع.



ومن جانبه، أكد السفير المصري اهتمام ودعم مصر لمشروع زيادة الربط الكهربائي وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء، متطلعًا إلى شراكة حقيقية تفضي إلى تنمية مستدامة للبلدين، موضحًا أن السودان بلد شقيق وله الأولوية من المشاريع المشتركة التي تحقق التبادل التجاري والسلعي بين البلدين.