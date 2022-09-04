اخبار الخليج

"التعاون الخليجي" يبحث تعزيز العمل المشترك في مجال الصناعة بين أعضاءه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجي" يبحث تعزيز العمل المشترك في مجال الصناعة بين أعضاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أوجه تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين دول المجلس في المجال الصناعي، بما يُسهم في تطوير دور القطاع الحيوي وتحقيق النمو الاقتصادي التكاملي في دول المجلس.


وذكرت وكالة أنباء أن ذلك جاء خلال اجتماع الحجرف مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي، اليوم ، في مقر الأمانة بالرياض.


وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز القدرات التكاملية في قطاع الصناعة والفرص المتاحة ، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا