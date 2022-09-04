الجيش العراقى يضبط 4 عبوات ناسفة و3 مقذوفات مدفعية وحزام ناسف بكركوك

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة إرهابيين فى كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمكنت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية الإرادة الصلبة فى مرحلتها السادسة من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل 3 إرهابيين".

وأضافت، أنه "تم العثور على 4 عبوات ناسفة و3 مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية وكاميرا تصوير و3 بنادق إحداها مدمرة، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".