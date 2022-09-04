شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجوم على حافلات نقل ركاب في مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط ضحايا ما بين قتلى ومصابين.



وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الأحد، على موقف دولة الكويت الواضح والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.