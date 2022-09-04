شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة أقلعت من إسبانيا وخرجت عن مسارها.. ألمانيا والسويد أرسلتا مقاتلات لاعتراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرة خاصة أقلعت من إسبانيا وخرجت عن مسارها، وإرسال ألمانيا والسويد مقاتلات لاعتراضها.

وقالت مصادر لقناة العربية، إن الطائرة الخاصة التي انحرفت عن مسارها تحطمت في البحر قرب لاتفيا.

وتابعت مصادر لقناة العربية: السويد تقول إنها تابعت الطائرة التي انحرفت عن مسارها ولم تؤكد إرسال مقاتلات، موضحة أن الطائرة لافتيا خرجت عن مسارها بعد إقلاعها من إسبانيا سقطت من ارتفاع 20 ألف قدم قرب لاتفيا.