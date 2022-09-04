الصين توافق على الاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة كانسينو بيولوجكس، الأحد، أن الجهات التنظيمية في الصين وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لفيروس كورونا طورته حديثا.

الصين توافق على الاستخدام الطارئ ضد كورونا

وأوضحت الشركة الصينية، في إشعار، أن الاستخدام الطارئ للقاح الحديث يأتي ضمن الجرعات المعززة، الأمر الذي من شأنه أن يصب في صالح أعمالها.



وذكرت أن اللقاح الذي يتم تناوله عبر الاستنشاق حصل على الضوء الأخضر من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، مشيرة إلى أن "الموافقة سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة، إذا ما جرى لاحقا شراء اللقاح واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة".

وحذرت الشركة في الوقت نفسه من أنها ستواجه منافسة شرسة من اللقاحات الأخرى في البلاد، والتي حصلت أيضا على موافقة حكومية أو لا زالت في طور التجارب السريرية.

يأتي هذا فيما تشهد الصين تزايدا في تفشي فيروس كورونا، حيث فرضت مدينة شنتشن مركز التكنولوجيا في الجنوب إغلاقا في عطلة نهاية الأسبوع في معظم مناطقها.



أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن متحورات جديدة كليًا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوافرة حاليًا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحاد أو الوفاة.

وجاءت هذه التعليقات مع استعداد دول الاتحاد الأوروبي لإطلاق حملة لقاحات معززة ضد كوفيد- 19 قبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.



وتشمل هذا اللقاحات خليطًا متنوعًا من لقاحات مضادة لأوميكرون الطاغي حاليًا تم ترخيصها حديثًا إضافة إلى اللقاحات الأصلية التي طورت لمحاربة الفيروس، وفق الوكالة الأوروبية.

لكن المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوروبية، ماركو كافاليري، حذر قائلًا إنّ الناس "لا يجب أن ينتظروا لقاحًا خاصًا".

وقال: "قد يكون هناك متحور جديد بالكامل قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم".

والخميس، أعطت الوكالة موافقتها على لقاحات معدلة من شركتي "فايزر- بايونتيك وموديرنا" مخصصة لمكافحة متحورة "بي آي 1" القديمة من أوميكرون.

وهناك لقاح مطور من فايزر مضاد لسلالتي "بي آي 4 و5" يتوقع ترخيصه منتصف سبتمبر/أيلول، بينما تطور موديرنا لقاحًا مشابهًا.

وأضاف كافاليري أنّ هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة.

لكن عامة الناس سوف يحصلون بدلًا من ذلك على اللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة سلالة ووهان.

وأشار كافاليري إلى أن "اللقاحات الأصلية لا تزال قادرة على الحماية من كوفيد-19 الحاد ومن الوفاة"، حتى لو كانت أقل فعالية في الوقاية من العدوى.

ولم يستبعد مسؤول اللقاحات في الوكالة الأوروبية أن تكون المتحورات الجديدة هذا الشتاء أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير "أنواع "بي آي 4 و5".

طوَّر باحثون صينيون مادة نانوية تستهدف البروتينات الشوكية لمتحورات فيروس كورونا، تعزز القضاء على الفيروس.

وكشفت نتائج البحث المنشورة في مجلة "Nature Nanotechnology" عن مادة نانوية مركبة ثنائية الأبعاد ورقيقة للغاية، مصنوعة من النحاس والإنديوم والفوسفور والكبريت تُسمى "CIPS"، باعتبارها عاملا جديدا لمكافحة عدوى "سارس- كوف- 2".



وبحسب الدراسة، يُظهر "CIPS" قدرة قوية للغاية على الارتباط بشكل انتقائي بمجال ربط المستقبلات للبروتينات الشوكية من النوع البري لـ "سارس- كوف- 2" ومتحوراته، مثل "دلتا" و"أوميكرون".



ويُظهر الاختبار أنه يتم القضاء على الفيروس بسرعة، عند ارتباطه بـ "CIPS" بواسطة الخلايا البلعمية للمريض، ما يشير إلى إمكانية استخدام "CIPS" في التقاط الفيروس وتسهيل القضاء عليه، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

كما يُظهر الاختبار أنه بإمكان "CIPS" أن يمنع دخول الفيروس والعدوى في الخلايا والعضويات والفئران، وأن يخفف بشكل فعال الالتهاب الرئوي لدى الفئران الناجم عن عدوى "سارس- كوف- 2".

وتبين الدراسة إمكانات "CIPS" كدواء نانوي للعلاج الآمن والفعال لعدوى "سارس- كوف- 2"، وكعامل تطهير ومادة تغطية سطحية لتقليل العدوى.

شارك في إجراء الدراسة باحثون من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا النانو، ومعهد فيزياء الطاقة العالية التابع للأكاديمية، ومعهد كونمينج لعلم الحيوان التابع للأكاديمية.