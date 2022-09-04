شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منطقتين بالقدس ويعتقل صحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة "جبل المكبر" الواقعة في جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وقال سكان البلدة إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة وأعاقت حركة المواطنين.



واقتحمت قوة من الاحتلال حي الشيخ جراح، الذي يواجه سكانه خطر التهجير القسري، واعتقلت الصحفية لمى غوشة بعد مداهمة منزلها بالحي الواقع شرق المدينة.



في سياق متصل، أدى مستوطنون، طقوسا "تلمودية" في باحات الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



واقتحم عناصر من شرطة الاحتلال المصلى القبلي وتجولوا فيه بشكل استفزازي، حسبما أفاد شهود عيان.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.



وتتواجد شرطة الاحتلال في باحات الأقصى بشكل دائم بهدف مراقبة تحركات المصلين وتأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى.



ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومي، لاقتحامات من قبل المستوطنين بحماية الاحتلال في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.