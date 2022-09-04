شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا وثرواتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لبنان العماد ميشال عون‏، "إن وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد، جاء ذلك خلال تحية وجهها للمشاركين في المسيرة البحرية لحظة انطلاقها من طرابلس في اتجاه منطقة الناقورة. وفق بيان لرئاسة لبنان.

أضاف عون : "من طرابلس إلى الناقورة، مروراً بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته.

وكان الرئيس اللبنانى قد بحث مع وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات الدولية الأخيرة، أبرزها مسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، كما تطرق البحث إلى أوضاع الدبلوماسيين اللبنانيين في الخارج، إضافة الى آخر المعطيات المتصلة بعملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، فضلاً عن موقف لبنان وهو من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها العادية التي تبدأ بعد أيام. وتطرق البحث ايضاً الى ملف النازحين السوريين والاتصالات التي تقوم بها وزارة الخارجية في هذا الشأن.