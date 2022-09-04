شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الداخلية الموريتانية: انتشال جثة وتسجيل أضرار مادية جراء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن انتشال جثة شاب، وإصابة شخصين بجروح، وتضرر عدد من المساكن جراء الأمطار المتهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بحسب الوكالة الموريتانية للأخبار.

وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها اليومية للطوارئ أن حالة الانتشال سجلت لشاب قضى غرقا في بلدية أقورط بولاية لعصابة، فيما أكدت إصابة شخصين بجروح بسبب سقوط كوخ عليهما ببلدية كنكي في ولاية كوركول.

وأعلنت الوزارة أن اللجنة المعنية بالطوارئ رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تضرر عدد من المساكن ببلدية سيلبابي، وقرية لجواد في مقاطعة بالنشاب.

فيما سجلت النشرة عدة تدخلات لإحصاء المتضررين والاطلاع على الأوضاع في كيدي ماغا، واترارزة، وكذا وصول المدير العام للصحة العمومية، للإشراف على إعادة تهيئة مركز الاستطباب الجهوي باكجوجت عاصمة ولاية إينشيري بعد توقفه عن العمل جراء السيول التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وتعيش موريتانيا، منذ أسابيع، فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في مصرع أكثر من ثلاثين شخصا، وإصابة المئات بجروح، كما تم تسجيل خسائر مادية تركت مئات الأسر بدون مأوى، وسجلت خسائر في الطرق والسدود والمصالح الخدمية المختلفة، ونفوق مئات المواشي.