شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسلم ليبيا رئاسة الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية، السفير علي الحلبي بتسليم رئاسة الدورة 158، لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين إلى دولة ليبيا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة، اليوم الأحد.

وقال الحلبي خلال كلمته إن التحديات التي تواجه المنطقة العربية مستمرة، في ظل تطورات دولية، استجدت خلالها الأزمة الأوكرانية، بينما لم يتعافي العالم من تداعيات كورونا، وهو ما تسبب في العديد من أزمات الغذاء والطاقة، والتي تترك تأثيرات كبيرة على المنطقة العربية.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها الجامعة العربية في إطار الأزمة الأوكرانية بدء من تشكيل لجنة الاتصال الوزارية، للقيام بدور الوساطة، بالإضافة إلى استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والاستماع لكلمة مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط ماكسيم صبح.

وأوضح أن الدورة السابقة شهدت اجتماعا تشاوريا في العاصمة بيروت لتعزيز الحوار بين الدول العربية فيما يتعلق بكافة قضايا العمل العربي المشترك.

وأضاف أن النجاح الأهم للبنان خلال رئاسة الدورة السابقة للمجلس هو الحفاظ على حالة التضامن العربي، والعمل على تعزيزها في ظل العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.