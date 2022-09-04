شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ونفق فى صلاح الدين شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ونفق في صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عناصر قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها نفذت عملية لتفتيش جبل حمرين، أسفرت عن قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير وكر ونفق، إضافة إلى العثور على وكر للدعم اللوجستي".