شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ونفق فى صلاح الدين شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر ونفق في صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.