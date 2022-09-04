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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية لطب العيون إلى أن مستقلب الكافيين الذي يسمّى 7-MX يؤدي إلى إبطاء تطّور قصر النظر لدى الأطفال والذي يُعرف باسم "مايوبيا".

دراسة: مكمّل الكافيين قد يعالج قصر النظر لدى الأطفال



وإذا ثبت أن مكمّل 7-MX الذي يتوفر في شكل أقراص آمن وفعّال في التجارب السريرية الموسّعة قد يصبح علاجًا قيمًا لحالة لاتزال الخيارات الطبية للتعامل معها محدودة.

ويستخدم 7-MX في الدانمارك لعلاج قصر النظر منذ 2009، لكن حتى الآن لم يتم تقييمه بشكل كامل في دراسات طويلة المدى.

وقد سعى باحثون في إحدى عيادات العيون الدانماركية في هذه الدراسة لمعرفة مدى سرعة تدهور نظر الأطفال الذين يتناولون هذا العلاج.

وراجع فريق البحث السجلات الطبية لـ 711 طفلًا (356 فتاة و355 فتى) عولجوا من قصر النظر بين 2000 و2021، حيث تم تتبع درجة قصر النظر لديهم لمدة 3 سنوات ونصف، وقياس متوسط درجة الخطأ الانكساري.

وأظهرت النتائج أنه مع تناول أقراص يومية لمدة 6 سنوات من مكمّل 7-MX بمتوسط جرعة يبلغ 470 ملغ في عمر 7 سنوات، فإن قصر النظر يزداد بقدار 2.65 D، بينما سيزداد بمقدار 3.49 D خلال نفس الفترة من دون علاج.

ومع زيادة جرعة المكمّل إلى 1000 ملغ يوميًا سيقل تطوّر قصر النظر (المايوبيا) إلى 1.43 D. ويعني ذلك إمكانية استخدامه كعلاج فعّال في وقف تدهور البصر الذي تسببه هذه الحالة.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية وأخذ بعض العوامل في الحسبان، يتوقع الباحثون التوصل إلى علاج قريب لخالة قصر النظر الحاد لدى الأطفال.

طور العلماء نظارات مزودة بحلقات داخل العدسات لإيقاف أو إبطاء تقدم قصر النظر، حيث تبدو الأشياء البعيدة غير واضحة.

وتم تصميم الحلقات متحدة المركز لتركيز الضوء على شبكية العين، مما يجعل الصور أكثر وضوحًا، ومن خلال القيام بذلك، إبطاء معدل تغير شكل مقلة العين، وهي سمة مميزة لقصر النظر.

وفي دراسة صينية، شهد 167 طفلًا ارتدوا النظارات لمدة 12 ساعة يوميًا تباطؤًا يصل إلى 70% في تطور قصر النظر لديهم بعد عامين.

ويحدث قصر النظر عندما تنمو مقلة العين لفترة طويلة جدًا، وتصبح بيضاوية الشكل وليست مستديرة، وهذا يغير الطريقة التي يضرب بها الضوء شبكية العين، وهي الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي ترسل الصور المرئية التي نراها إلى الدماغ.

وتعمل مقلة العين المطولة على تركيز الضوء أمام الشبكية، مما يعني أن الأجسام القريبة واضحة ومركزة، ومع ذلك تبدو الأشياء البعيدة ضبابية. وسبب حدوث قصر النظر بالضبط غير واضح. وتلعب الجينات دورًا، لكن العوامل البيئية متورطة أيضًا، نظرًا للارتفاع الكبير في الحالات في السنوات الأخيرة.

وتبدو نظارات Stellest مثل النظارات العادية ولكنها تستخدم تقنية HALT والتي تتكون من 11 حلقة قياس 1 ملم داخل العدسات، ووفقًا للشركة المصنعة "تم تحديد القوة في كل حلقة ببراعة لضمان حجم إشارة دائمًا أمام الشبكية واتباع شكلها، لتحقيق تباطؤ ثابت في قصر النظر".

وفي قصر النظر، عندما تكتشف المناطق الخارجية للشبكية الضوء الخارج عن التركيز من الأشياء البعيدة، تستجيب مقلة العين من خلال النمو لفترة أطول لزيادة وضوح الصور، ولكن كلما نمت لمحاولة إبراز هذه الصور، كلما كان تطور قصر النظر أكبر وأسرع.

وتوقف النظارات الجديدة هذا الأمر، عن طريق تغيير طبيعة الضوء الذي يصل إلى محيط شبكية العين، لتعكس شكل مقلة العين، ويُعتقد أن هذا يركز بشكل أفضل على أشعة الضوء على شبكية العين.

وتخطط الشركة المصنعة Essilor لطرح نظارتها الذكية في المستشفيات الصينية، قبل توزيعها على المزيد من البلدان، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.