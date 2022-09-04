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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلعب فروة الرأس الصحية دورًا مهمًا في تمتع الشعر بالصحة والجمال، لذا ينبغي العناية بها من خلال مستحضرات تقشير فروة الرأس، وفقًا لمجلة "بريجيت" المعنية بالصحة والجمال.

باحثون: مستحضرات تقشير فروة الرأس تعالج جفاف الشعر



وذكرت المجلة أن مستحضرات التقشير تعمل على تنظيف فروة الرأس بشكل عميق لتخلصها من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف والقشور، والتي تتسبب في انسداد بصيلات الشعر، ومن ثم منع وصول المغذيات كالفيتامينات والمعادن إلى جذور الشعر، مما يتسبب في جفاف الشعر وضعفه وبهتانه وتقصفه وسقوطه.

ولمواجهة هذه المشاكل والتمتع بشعر صحي وجذاب، ينبغي إجراء تقشير لفروة الرأس بمعدل مرة كل أسبوع، مع مراعاة استخدام مستحضر التقشير المناسب لنوع فروة الرأس للحصول على النتيجة المرجوة.

وتعد مستحضرات التقشير المحتوية على "حمض ألفا هيدروكسي" (AHA) مناسبة لفروة الرأس الجافة، بينما تعتبر مستحضرات التقشير المحتوية على "حمض بيتا هيدروكسي" (BHA) مناسبة لفروة الرأس الدهنية. أما فروة الرأس الحساسة والمتهيجة فتناسبها مستحضرات التقشير المحتوية على "حمض بولي هيدروكسي" (PHA).

يمثل فصلا الخريف والشتاء كابوسًا مزعجًا للبشرة والشعر، حيث تتسبب برودة الطقس في جفاف وشحوب البشرة وفقدان الشعر لبريقه، مما يتطلب عناية خاصة بهما.

وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" أنه يمكن مواجهة جفاف وشحوب بشرة الوجه بواسطة مستحضرات العناية الغنية بالدهون كزيوت البشرة والكريمات، التي تقوم على قاعدة "ماء في زيت"، حيث تعمل هذه المستحضرات على تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من البرودة من ناحية وتحافظ على الرطوبة من ناحية أخرى، وبالتالي تتمتع البشرة بملمس ناعم كالحرير وتشع نضارة وحيوية.

مواجهة تشقق الشفاه

وأضافت البوابة الألمانية أن الشفاه تفتقر إلى الدهون؛ لذا سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، ما يفسد مظهرها الجمالي. ويمكن مواجهة الجفاف والتشقق باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمسًا مخمليًا، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.

ومن المهم أيضًا أن تخلو مستحضرات العناية من المواد، التي تتسبب في تهيج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.

بشرة اليد

وينبغي أيضا العناية ببشرة اليد بواسطة كريم يد غني بمواد الترطيب كاليوريا وحمض الهيالورونيك والجليسرين قبل الذهاب إلى الفراش، مع مراعاة وضع طبقة سميكة وارتداء قفازات قطنية وترك الكريم يؤتي مفعوله طوال الليل للحصول على بشرة يد ناعمة كالحرير. وبدلًا من الكريم، يمكن تدليك اليد الرطبة بزيت الزيتون أو دهن جوز الهند للحصول على بشرة يد مخملية.

العناية بالأظافر

وينبغي أيضًا العناية بالأظافر باستعمال زيت أظافر "Nail Oil "يحتوي على مواد فعالة مغذية مثل زيت الأرجان أو زيت اللوز قبل النوم، وذلك للعناية بالجلد المحيط بالأظافر. ومن المهم أيضًا استعمال طلاء مقوي للأظافر يحتوي على زيت الورد مثلًا، وذلك لحماية الأظافر من التقصف.

لمعان الشعر

وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح "هاوت.دي" بعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بواسطة ماء ساخن للغاية، حيث يتسبب ذلك في فقدان الشعر للرطوبة والنداوة، ومن ثم يصير أكثر جفافًا.

ومن المهم أيضًا استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية مثل السيليكون والكبريتات؛ نظرا لأنها تحرم الشعر من الرطوبة والنداوة.

ويساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون وتركه على الشعر لمدة 3 ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع. ومن المهم أيضًا التخفيف من استعمال أجهزة تصفيف الشعر مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد نظرًا لأن هذه الأجهزة تجهد الشعر وتتسبب في جفافه وفقدانه لبريقه.