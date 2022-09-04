شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سامسونغ تطلق هاتفها الذكي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الذكي Galaxy A04s الجديد، الذي يمتاز بشاشة PLS قياس 5ر6 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز.

شركة سامسونغ تطلق هاتفها الذكي الجديد



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هاتفها الجديد ينبض بداخله المعالج سامسونغ Exynos 850 بسرعة 0ر2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 جيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 حتى 128 جيغابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للعمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف الجديد بمستشعر بصمة الإصبع، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها عبر منفذ USB-C. ويتوفر الهاتف الذكي الجديد بالألوان: الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي.

أطلقت شركة فيليبس التلفاز الذكي OLED+937 الجديد من الفئة الفاخرة.

وأوضحت الشركة الهولندية أن تلفزيونها الفاخر يمتاز بلوحة OLED.EX من شركة إل جي، ويتوافر جهاز فيليبس الجديد بلوحة قياس 65 أو 77 بوصة تعمل بدقة الوضوح الفائق 4K وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1300 نيت، وبمعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز.

وتروج فيليبس للتلفزيون الذكي الجديد من خلال دعم تقنية نفيديا G-Sync وFreeSync من AMD، بالإضافة إلى دعم تقنية HDMI VRR لتوفير بعض المزايا المهمة لعشاق الألعاب.

وفي حامل التلفزيون، قامت شركة فيليبس بتركيب نظام صوتي من "باورز آند ويلكينز" بقدرة 95 وات، لتوفير صوت محيطي مجسم بتكوين 5.1.2 بما في ذلك مكبرات الصوت المتجهة للجانب.

ويزخر بإضاءة محيطية من "الجيل التالي"، وبدلًا من التحكم في مناطق لمبات LED فإنه يمكن حاليًا التحكم في لون ودرجة سطوع كل لمبة من لمبات LED، وهو ما يتيح مواءمة الإضاءة الخلفية بشكل أفضل حسب محتويات الشاشة، ويعتمد على نظام التشغيل أندرويد TV 11، والذي يتضمن تطبيقات لجميع خدمات بث عبر الإنترنت.

أطلقت شركة أزوس التايوانية جهاز كمبيوتر زينبوك 17 فولد المحمول، وهو كمبيوتر بشاشة OLED قابلة للطي تعمل باللمس مقاس 17.3 بوصة.

وتقول أزوس إن شاشة الجهاز المستقبلي الذي تم إطلاقة في معرض “آي إف إيه” في برلين يوم الأربعاء، يمكن أن تطوى إلى حجم مضغوط يبلغ 12.5 بوصة، مما يجعلها أصغر من ورقة آلة التصوير. وسيتم طرح الجهاز على مستوى العالم خلال الربع الرابع من العام ولكنه لن يكون رخيصًا، حيث تبدأ الأسعار من 3499 دولارًا.

يوفر زينبوك 17 فولد المحمول للمستخدمين حجمين من شاشة OLED في جهاز واحد، شاشة كبيرة تعمل باللمس مقاس 17.3 بوصة 2.5K قابلة للطي في المنتصف. عند طيها بالكامل، يكون الجهاز صغير الحجم ومحمول ويتحول إلى مقاس 12.5 بوصة.

وبحسب الشركة فإن الشاشة يمكن طيها عبر مفصلة مصممة بدقة 180 درجة تم اختبارها لتحمل أكثر من 30.000 دورة فتح وإغلاق.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تقسيم الشاشة إلى شرائح يعرض كل منها تطبيقات مختلفة، على سبيل المثال، إكسيل وأوتلوك وغوغل كروم.

يأتي الجهاز مزودرًا بلوحة مفاتيح بلوتوث، ويمكن أن يعمل أيضًا مع لوحة مفاتيح افتراضية تشغل أحد أجزاء الشاشة.

وتقول الشركة، إن الجهاز يمكن استخدامه كجهاز لوحي “مع فتح الشاشة بالكامل”، وجهاز كمبيوتر محمول “مع طي الشاشة جزئيًا أثناء استخدام لوحة المفاتيح” وكتاب إلكتروني “يُفتح مثل الكتاب”، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.