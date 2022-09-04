شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد على دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممى الجديد فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبد الله باثيلي للتوافق على جدول زمني للانتخابات في البلاد.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، "ترحب الولايات المتحدة بتعيين المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وندعم جهوده للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا".

وفي نفس السياق، شددت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" ـ على تقديم الولايات المتحدة الدعم الكامل للمبعوث الأممي، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق معه.

وقالت الخارجية الأمريكية" تشجع واشنطن المبعوث الأممي إلى ليبيا على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لأنها تساعد اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5 + 5 في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة".