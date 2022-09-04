شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طاقم مروحية عسكرية سورية إثر سقوطها نتيجة عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن مروحية عسكرية سقطت، صباح الأحد، شمال شرقي مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني، ما أدى إلى وفاة طاقمها.

وقال المصدر العسكري: "سقطت مروحية عسكرية صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني، ما أدى إلى مقتل طاقم المروحية".

إلى ذلك قال نشطاء إن طائرة مروحية سقطت صباح اليوم الأحد في منطقة دوار الأربعين في حماة، ولا أنباء عن إصابات.