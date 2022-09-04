شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بسقوط أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم ، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقعاتباستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.

الكويت:

شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .