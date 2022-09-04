شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والرأس الأخضر تبحثان تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المستشار بالديوان الملكي السعودى أحمد بن عبدالعزيز قطان، السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الرأس الأخضر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سوارس، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء بمناسبة زيارة قطان الرسمية إلى جمهورية الرأس الاخضر، حيث تطرقت المباحثات الرسمية، بين الجانبين الى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.