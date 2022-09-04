شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزة جديدة في "آيفون 14" يكشفها مؤتمر أبل السنوي 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعمل شركة "أبل" الأمريكية على إضافة ميزة جديدة لهواتفها، متوقع الكشف عنها بمؤتمر السنوي الذي يعقد في 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن شأن الميزة الجديدة أن توفر للمستخدمين خدمة الإنترنت في الأماكن النائية، وأيضا في حال غياب أي شبكة هاتفية عن المكان، وهو ما يُمكن أن يشكل إضافة مهمة لهذه الهواتف الذكية، ويشكل اختراقًا مهمًا في مجال توفير شبكة الإنترنت في كل مكان.

وبدأت "أبل" شراكة جديدة لإنتاج تقنية غير مسبوقة من شأنها توفير خدمات الإنترنت لمستخدمي هواتفها في المناطق النائية، وحتى في حال عدم وجود أية إشارة لشبكات الهاتف النقال التقليدية.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الميزة الجديدة سوف تتوفر في هواتف "آيفون 14"، أي في الجيل المقبل من هذه الهواتف والذي يتوقع أن يتم طرحه في الأسواق للمستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن "أبل" قامت بتأمين شريك الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإرسال الاتصالات لمستخدمي النسخة المقبلة من هواتف "آيفون"، مما يعني أنهم سيكونون قادرين على استخدام الهاتف في المناطق النائية التي لم يكن لديها أي إشارة أو بث من قبل، وبغض النظر عن مكان وجودهم من العالم.

وفي حال نجحت "أبل" في هذا المشروع وقامت بإتمامه فيمكن لمستخدمي الطراز القادم من "آيفون" تبادل المكالمات والرسائل النصية في المناطق النائية وفي أي مكان من العالم.

وقالت "ديلي ميل" إن هذه المعلومات تتماشى مع الشائعات التي تفيد بأن الهاتف الذكي التالي لعملاق التكنولوجيا يتضمن أجهزة لدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ويشير محللون متخصصون إلى أن التكنولوجيا متاحة بالفعل لجهاز "آيفون 13" الموجود في أيدي الناس حاليًا، إلا أن شركة "آبل" كانت تفتقر إلى مزود للخدمة، وهو ما عثرت عليه مؤخرًا.

ولم تعلن شركة "أبل" رسميًا عن توفير هذه الميزة في هواتفها القادمة، وإنما جاءت هذه المعلومات عبر خبير متخصص بأخبار شركة "أبل"، وهو الذي نقلت عنه جريدة "ديلي ميل" هذه المعلومات.