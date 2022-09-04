شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مصرية في الكواليس.. صورة للعمارة الإسلامية بالقاهرة تحير العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حيرت صورة لعمارة قيل إنها "أثرية" وتعود للعصر الإسلامي في القاهرة القديمة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن موقعها بالضبط.

والمفاجأة أن تلك العمارة من مصر فعلا، ولكنها ليست سوى صورة في جهاز مصمم مصري قام برسمها مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي وخيال مستوحى من العمارة المملوكية.

وتداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي الصورة، التي نشرت بشكل مضلل وقال ناشروها إنها لعمارة أثرية في القاهرة القديمة.

ويظهر في الصورة ما يبدو أنّه بناء قديم تتداخل فيه شرفات وأبواب تحمل طابع العمارة الإسلاميّة، وجاء في التعليق المرافق لها: "العمارة في العصور الوسطى من القاهرة القديمة بمصر".

وحظيت الصورة بآلاف المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنّ القاهرة الإسلامية المعروفة كذلك باسم القاهرة الفاطمية تزخر بالمعالم الإسلامية، كما أنها مدرجة منذ عام 1979 على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، مع 600 مبنى أثري مسجل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الصورة المتداولة ليست ملتقطة في القاهرة، بل هي تصميمٌ رقميّ.

وأضافت الوكالة أنه بالبحث عن الصورة اتضح أنها منشورة في حساب المصمّم المصريّ "حسن رجب" على موقع إنستجرام.

وجاء في النص المرافق للصورة أنّها تظهر تصميمًا مبنيًا على صور واجهات أبنية في القاهرة الإسلاميّة نفّذه برنامج ذكاء اصطناعيّ.

وتواصل صحفيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس مع "رجب" الذي أكّد أنّ الصورة "تصميم سرياليّ لوجهات مبان في منطقة مصر القديمة" نفّذه من خلال برنامج Midjourney للذكاء الاصطناعي، باستخدام عناصر من العمارة المملوكيّة.

وأوضح المصمّم والمهندس المعماريّ المصري أن هذه التصميمات "لا تصلح في الوقت الحالي إلاّ كأعمال فنيّة ملهمة للعمارة، إذ تحتاج إلى دراسة أشمل وأدق تأخذ في الاعتبار عدّة عناصر معمارية أساسيّة".

تتيح الخوارزميات المتطورة لبرامج الذكاء الاصطناعي اختراع أشكالٍ أو تعديل لوحات كلاسيكيّة، ويتولى الفنان أولًا توفير صور المصدر ويضبط الإعدادات للحصول انطلاقًا منها على النتيجة التي يريدها.

ويعتقد الخبراء أن هذه البرامج يمكن أن تحدث ثورة في صناعة إنشاء الصور وتنقيحها.