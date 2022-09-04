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الجزائر تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان صحفي السبت - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و426 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و41 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و878 حالة.


وأوصت الوزارة، مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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