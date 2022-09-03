شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقًا حوثيًا للهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدّت قوات الجيش اليمنى لعملية هجومية ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال الساعات الـ72 الماضية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنى - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /السبت/- أن الخروقات توزّعت بين 63 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقًا في جبهات محور تعز و49 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و46 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقًا شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع.



وأشار المركز إلى أنه من ضمن التعزيزات التي دفعت بها المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين نحو 28 طقمًا محمّلة بالأفراد والعتاد إلى الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وأكثر من 20 سيارة محمّلة بالأفراد والعتاد إلى جبهات مدينة تعز، كما دفعت بتعزيزات بشرية كثيفة إلى جبهات محافظة حجّة وخصوصًا إلى جبهات بني حسن.