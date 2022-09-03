شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى ليبيا يبحث مع رئيس الحكومة المكلف وقف التصعيد بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير أمريكا ومبعوثها الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم/ السبت/ هاتفيا مع رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا.