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السفير الأمريكى فى ليبيا يبحث مع رئيس الحكومة المكلف وقف التصعيد بطرابلس

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القاهرة - سامية سيد - بحث سفير أمريكا ومبعوثها الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم/ السبت/ هاتفيا مع رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس وما حولها.

 

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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