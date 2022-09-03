شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت فى واشنطن تحذر من جهات مشبوهة تدعى تمثيل القسم القنصلى لاستغلال المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت سفارة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية من قيام جهات مشبوهة، بالادعاء بأنها تمثل القسم القنصلي في سفارة الكويت بواشنطن، مشيرة إلى أن هذه الجهات تطلب من بعض المواطنين دفع مبالغ مالية نظير خدمات قنصلية أو أكاديمية كتسجيل الطلبة في الجامعات الأمريكية أو تصديق الشهادات وغيرها.وفق"كونا" .

وأكدت السفارة في بيان لها، أنها لا تقوم بالتواصل مع المواطنين سواء عن طريق الاتصال أو الرسائل الإلكترونية لطلب مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال.

وناشدت السفارة مواطنيها بعدم التجاوب مع هذه الاتصالات والرسائل وعدم دفع مبالغ أو المشاركة بأية معلومات أو أوراق رسمية كصور جوازات السفر وصور البطاقات المدنية وشهادات أكاديمية أو أية إثباتات شخصية أخرى داعية إلى ضرورة إبلاغ الشؤون القنصلية في وزارة خارجية دولة الكويت في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات والتواصل مع السفارة في واشنطن .

وأكدت السفارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أية جهات أو أفراد ممن يدعون أنهم من منتسبي السفارة، أو يمثلونها دون وجه حق.