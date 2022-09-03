شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين تفجيرا إرهابيا استهدف مسجدًا بمدينة هرات الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا بمدينة هرات غربي أفغانستان، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - موقف مملكة البحرين الثابت والمناهض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه وأسبابه، معربة عن بالغ التعازى والمواساة لأسر وذوى الضحايا والشعب الأفغانى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الآثم.

يذكرأن، أعربت جمهورية مصر العربية، السبت عن بالغ إدانتها للتفجير الذي استهدف مسجدًا في مدينة هِرات غرب أفغانستان، والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وعبرت مصر - في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص التعازي إلى كافة ذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر مجددًا استنكارها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.