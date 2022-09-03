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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت دراسة جديدة إن التعرض المفرط للضوء الأزرق قد يؤثر على شيخوخة الأجسام، وأن الحد من التعرض له قد يكون استراتيجية جيدة لمكافحة آثار التقدم في العُمر.

دراسة: الضوء الأزرق قد يسرع الشيخوخة



وأجريت الدراسة في جامعة ولاية أوريغون باستخدام ذباب الفاكهة، للاشتراك في المواد الكيميائية المثرة في الخلايا بين الذباب والبشر.

ونشرت الدراسة أمس على موقع "فرونتيرز"، وأكدت أن ضوء شاشات التلفزيون والكومبيوتر والهواتف يؤثر سلبًا على الوظائف الخلوية الأساسية، عبر المواد الكيميائية الضرورية لهذه الخلايا لتعمل بالشكل الصحيح.

وإلى جانب تأثير الضوء الأزرق على مستوى الأيض في الخلية، توصل الباحثون لاكتشاف مقلق آخر، هو أن الجزيئات المسؤولة عن الاتصال بين الخلايا العصبية، مثل الغلوتامات، تكون في المستوى الأدنى بعد التعرض للضوء الأزرق، ما يسبب موتها، وهو ما يفسر تسارع وتيرة الشيخوخة.

ويتعرّض البشر في المجتمعات المتقدمة للضوء الأزرق بسبب الإضاءة بمصابيح LED خلال معظم ساعات اليقظة لكن بنسبة أقل من التي تعريض ذباب الفاكهة لها في هذه التجربة، ويعتقد الباحثون أن التأثير يتشابه وإن كان بدرجة أقل على البشر.

قالت دراسة نرويجية جديدة إن الرجال يصابون أكثر بالفشل الكلوي في الشيخوخة، رغم زيادة عدد النساء اللاتي تعانين من مشاكل الكلى المزمنة في منتصف العمر.

واقترحت الدراسة أن فروقًا بين الجنسين، تفسر تدهور وتسارع مشاكل الكليتين، وتقود إلى فشل كلوي سريع لدى الرجل في الشيخوخة.

وأجريت الدراسة في جامعة القطب الشمالي بالنرويج، وتابعت 1837 شخصًا أعمارهم بين 50 و62 عامًا، و53% منهم، نساء.

ووفق مجلة جمعية الكُلى الأمريكية، قاس الباحثون بقياس وظائف الكلى للمشاركين بين 2007 و2009، و2013و2015، و2018و2020. وتجاوز عدد القياسات 4 آلاف.

وكشفت النتائج أن "النساء يملن إلى أن تكون وظائف الكلى أقل من الرجال في 2007-2009. ثم انخفضت وظيفة الكلى عند النساء بمرور الوقت بطريقة خطية، بينما انخفضت وظائف الكلى لدى الرجال بسرعة أكبر في الأعمار المتقدمة".

وحافظ الذين لا يعانون من أمراض مزمنة رئيسية أو عوامل خطر للإصابة بمرض الكلى المزمن على وظائف أفضل للكلى، لكن الحالة الصحية لم تفسر الفروق بين الجنسين في تدهور وظائف الكلى.

وقال الدكتور تورالف ميلسو المشرف على البحث: "هذه الدراسة هي الأولى التي تكرر القياسات الدقيقة لوظائف الكلى لدى النساء والرجال السليمين نسبيًا أثناء الشيخوخة. وتشرح الدراسة جزئيًا سبب إصابة المزيد من النساء بمرض الكلى المزمن المبكر وزيادة إصابة الرجال بمرض الكلى المزمن الحاد والفشل الكلوي في الشيخوخة".

ويتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من الأبحاث حول التعامل الوقائي مع فروق تطور أمراض الكلى بين الجنسين.

يقال إن الشيخوخة يمكن أن تكون عملية طويلة تحدث ببطء على مدى عقود، ولكنها يمكن أن تظهر أيضًا على بشرتك في كثير من الأحيان بسرعة كبيرة. ولمعرفة نوع العناية الأنسب لنوع بشرتك وعمرك ونوع المناخ الذي تعيش فيه، عليك أولًا وقبل كل شيء معرفة أولية بشيخوخة الجلد والطرق التي تظهر بها.

فيما يلي أكثر طريقتين شيوعًا لشيخوخة البشرة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا:

1- التجاعيد

يمكن تعريفها بشكل أساسي على أنها طيات على جلدك. الأسباب الشائعة وراء ظهور التجاعيد هي شيخوخة الجلد ونقص الإنتاج الطبيعي للكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وتجعده. يصبح الجلد أقل مقاومة وأكثر عرضة للتلف البيئي بسهولة، ويفقد ببطء ثباته ويمكن أن يصاب بالجفاف بمرور الوقت.

كيفية منع التجاعيد؟

تعتبر الحماية من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة خطوة كبيرة نحو الحماية من ظهور التجاعيد في وقت مبكر. كما يمكن استخدام مستخلص الريتينويد من فيتامين أ لمنع ظهور التجاعيد، أو عبر ترطيب البشرة بمرطب فعال، أو بشرب كمية جيدة من الماء. إضافة إلى ذلك يوفر تناول الطعام الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات، العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والتي تقي من التجاعيد.

2- الخطوط الدقيقة

في مناطق بشرتك الحساسة والرقيقة بشكل خاص، قد تجد تجاعيد صغيرة ضحلة يمكن أن تكون علامة مهمة على الشيخوخة، وعادة ما تنجم بسبب تكرار الوجه للحركات وتنشأ بالقرب من العينين والفم بسبب العبوس والابتسام وتعبيرات الوجه الأخرى.

كيفية منع أو تقليل الخطوط الدقيقة؟

الخطوة الأولى هي الحفاظ على رطوبة الجسم والحفاظ على كمية منتظمة من استهلاك المياه كل يوم. ويمكن أن يساعد استخدام الكريمات المضادة للتجاعيد في علاج الخطوط الدقيقة أيضًا.

يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تكون ضارة للغاية لبشرتك وقد تؤدي إلى جعل بشرتك أكثر عرضة للخطوط الدقيقة. ويوصي الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم لأن قلة النوم يمكن أن تسبب الإجهاد وتؤدي إلى ظهور خطوط دقيقة على بشرتك.