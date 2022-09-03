شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسف" تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عدة دول، خاصة اليمن.

وذكرت (اليونيسيف) - في تقرير لها أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم السبت - أن النزاعات النشطة وتدهور الأوضاع الإنسانية في كل من اليمن والعراق وليبيا وسوريا والسودان ولبنان، خلفت أكثر من 58 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وأضاف أن الأطفال في كل من اليمن والسودان ولبنان وسوريا معرضون لخطر مواجهة تأثير انعدام الأمن الغذائي الحاد مع بقاء اليمن في أعلى مستويات التأهب.

وكشف التقرير عن ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في اليمن، ما يشكل خطرا كبيرا، وينذر بحدوث جائحة، لافتا إلى وجود أكبر انخفاض سنوي في تمويل أي خطة منسقة في العالم .. محذرًا من ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق بشكل حاد.