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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت شركة ASUS عن لابتوبها الجديد من طراز Zenbook 17 Fold الذي يمتلك شاشة OLED كبيرة وقابلة للطي.

شركة ASUS تكشف عن لابتوبها الجديد من طراز Zenbook 17 Fold



ويتميز اللابتوب الجديد بحجم شاشة كبير يصل حتى 17 إنش فيما يشغل مساحة كما لو أنه يمتلك شاشة 12 إنش عند حمله، ويبلغ سعره نحو 3500 دولار.

بعد أن باتت الهواتف القابلة للطي هي المجال الأحدث والأكثر إثارة في مجالها، يبدو أن الأمور تسير نحو اللابتوبات قابلة للطي أيضًا.

وكشفت شركة أسوس عند أحدث لابتوباتها من الفئة فائقة الخفة والمصممة للعمل من أي مكان بسهولة (ASUS Zenbook 17 Fold).

وأهم ما يميز اللابتوب الجديد هو كونه يمتلك شاشة قابلة للطي تسمح بتصغير حجمه إلى حد بعيد، حيث لا يتجاوز حجم الجهاز وهو مطوي حجم أي لابتوب عادي بقياس 12.3 إنش فقط. ويمنح هذا التصميم تعدد مهام واستخدامات على مستوى غير مسبوق مع كون الجهاز كبيرًا كفاية ليقدم إنتاجية عالية للغاية مع الاحتفاظ بحجم صغير ليكون قابلًا للحمل في أي مكان بسهولة.

ومن بين مزايا اللابتوب الجديد أنه يدعم الإدخال باللمس، أو عبر لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة، كما أنه قابل للاستخدام مع كيبورد ولوحة لمس ASUS ErgoSense التي تتصل بتقنية Bluetooth وتعمل معه بسلاسة تامة.

ومع مواصفات مثل معالج Intel Core i7 من الجيل 12 بالإضافة إلى 12GB من ذاكرة الوصول العشوائي و1TB من مساحة تخزين SSD التي تدعم تقنية PCIe 4 فائقة السرعة، فاللابتوب يمتلك قدرات أكثر من كافية لأداء المهام اليومية والمتنوعة.

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، التقاط أول صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية من خلال التلسكوب الفضائي جيمس ويب.

الكوكب الملتقط، المسمّى "HIP 65426 b"، كوكب غازي عملاق غير قابل للحياة استنادًا إلى مفهوم البشر، وحجمه يفوق كوكب المشترى بستة إلى 12 مرة، وهو رقم ينتظر التأكيد.

يعود تاريخ الكوكب إلى ما بين 15 و20 سنة، ويعد صغيرًا مقارنة بالكواكب الأخرى، وخصوصًا الأرض التي يعود تاريخها إلى 4.5 مليار سنة.

ونُشرت الصورة بأربع نسخ استُخدم في كل منها مرشح ضوئي مختلف، وتم تمييز الكوكب عن نجمه بسهولة بفضل المسافة الكبيرة التي تفصلهما، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أرين كارتر، وهو باحث في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز وعمل على تحليل اللقطات إنّ "الحصول على هذه الصورة كان بمثابة البحث عن كنز في الفضاء".

نقلت ناسا عن ساشا هينكلي، وهي أستاذة في الفيزياء الفلكية لدى جامعة إكستر، قولها إنّ ما حققه جيمس ويب "يشكل نقطة تحول ليس فقط له بل لعلم الفلك عمومًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صورة مباشرة لكوكب خارج المجموعة الشمسية، إذ سبق للتلسكوب الفضائي "هابل" الذي أطلق عام 1990 أن قام بمثل هذه المهمة.

وأوضحت ناسا أنّ هذه الصورة "من شأنها أن توضح المسار الذي على جيمس ويب اتباعه في عملية استكشاف الكواكب"، مشيرة إلى أن ذلك "يشير إلى وجود الاحتمالات المستقبلية لدراسات العوالم البعيدة".



افتتحت أمازون ويب سيرفيسز، منطقتها الثانية لمراكز بياناتها في الشرق الأوسط؛ "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط – الإمارات".

وتقدّر أمازون ويب سيرفيسز، التابعة لشركة أمازون، أن إنفاقها المتوقع على إنشاء وتشغيل منطقتها الجديدة لمراكز البيانات سوف يدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنويًا في سوق العمل المحلي من خلال استثمارات تقدّر بنحو 5 مليارات دولار في الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2036.



وستسهم منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط -الإمارات، أيضًا، بإضافة ما يقدّر بـنحو 11 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "يشكل افتتاح منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط /دولة الإمارات/ علامة فارقة في تاريخ البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة جهودنا الحثيثة لخلق اقتصاد رقمي تنافسي يوفر فرصا قيّمة للجميع. ويعزز افتتاح مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز رؤية إمارة أبوظبي وسعيها لترسيخ مكانتها كمركز رائد للاقتصاد الرقمي على مستوى العالم وذلك من خلال تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لدعم نمو الأعمال".

وأضاف: "نتوقع أن تساهم الإمكانات والقدرات المحسّنة التي توفرها سحابة أمازون ويب سيرفيسز في توفير فوائد وإيجابيات متعددة الجوانب والمستويات إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات عبر القطاعين العام والخاص، ما سيسهم بدوره في تعزيز بيئة الأعمال وتوليد فرص اقتصادية قيّمة على مستوى دولة الإمارات".

بدوره، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تمضي إمارة أبوظبي بخطىً واثقة نحو تمكين وتوظيف التقنيات الحديثة التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق نمو واسعة لمجتمعات الأعمال والشركات فضلًا عن تحسين جودة حياة الأفراد. وتساهم البنية التحتية الرقمية الذكية في تعزيز ازدهار القطاعين الخاص والعام من خلال توفير إمكانات اقتصادية جديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة وخلق فرص جديدة لتعزيز أوجه التعاون عبر منظومتنا الواسعة للابتكار. ونعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على دعم هذه الجهود من خلال العديد من الشراكات القيّمة التي من شأنها المساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي لتبقى في طليعة الثورة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم".

من جانبه، قال براساد كاليانارامان، نائب الرئيس لخدمات البنية التحتية في أمازون ويب سيرفيسز: "يتيح إطلاق منطقة أمازون ويب سيرفيسز الجديدة في الشرق الأوسط /دولة الإمارات/ امكانية تسخير القدرات التي تتمتع بها السحابة لعدد اكبر من العملاء لدفع وتسريع عجلة الابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات، هذا إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال خلق المزيد من فرص العمل ودعم التوجهات والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر توفير الموارد التعليمية وبرامج التدريب على المهارات التقنية المطلوبة مستقبلا".