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السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، المواطنين والمبتعثين، من اقتراب إعصار هينامنور، وحددت رقماً هاتفياً للاتصال بها في حالات الطوارئ. وفق واس.

وذكرت السفارة في سيؤول، أنها تهيب بمواطنيها المتواجدين في جمهورية كوريا، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار هينامنور في المناطق الجنوبية للبلاد، ونصحت السفارة السعودية، المواطنين، باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.

 

وأشارت السفارة إلى أنه يمكن التواصل معها في حالات الطوارئ، على رقم هاتف شؤون السعوديين ، ووفقاً لمواقع الأرصاد، من المتوقع أن يؤثر الإعصار بشكل مُباشر على تايوان وكوريا الجنوبية وجنوب اليابان، مما قد يسبب فيضانات وسيولاً بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية وارتفاع موج البحر.

 

من جانبها، قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية، وكذلك خدمات العبارات البحرية مع اقتراب إعصار هينامنور.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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