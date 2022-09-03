شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن مقتل إرهابي في محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لقطاعات الشرطة تمكنت قوة أمنية بالاشتراك مع عناصر من الاستخبارات التابعة للوزارة من قتل إرهابي في منطقة ‌‏"غيدة" التابعة لقضاء داقوق .

وأضافت الوزارة أن العملية تمت من خلال تنفيذ ‏الكمائن ورصد تحركات أحد العناصر الإرهابية الذي أردي قتيلا أثناء محاولته إطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية المنفذة للواجب.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرات القوة الجوية العراقية، اليوم، وكرا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قطاع عمليات صلاح الدين، نفذ الطيران العراقي ضربة جوية استهدفت خلالها الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وفي السياق ذاته، انطلقت، اليوم، المرحلة السابعة من عملية "الإرادة الصلبة" في صلاح الدين وديالي.

وذكر بيان للإعلام الأمني العراقي، أن قطعات من قيادات عمليات صلاح الدين وديالي وسامراء شرعت بالمرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، موضحة أن هذه المرحلة تشمل تفتيش مناطق حاوي العظيم في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات لملاحقة بقايا عناصر "داعش" الإرهابية.

وأكد البيان أن القوات الأمنية مستمرة في واجباتها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة للقضاء على عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي من مخلفاتهم.