شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمني: التصعيد الحوثي في الحديدة خطر على سلامة السفن التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استعراض الحوثي للألغام والصواريخ البحرية أنه يعكس خطرًا على سلامة السفن التجارية.

وأوضح الإرياني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم السبت، أن استعراض عناصر الحوثي، للألغام والصواريخ البحرية إيرانية الصنع من طرازات مختلفة في عرض أقامته بمدينة الحديدة، يعكس الخطر الذي يمثله استمرار سيطرة العناصر على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف أن تلويح العناصر الحوثي بالألغام والصواريخ البحرية بشكل علني يمثل تحدي سافر للقوانين الدولية التي تحرم حيازتها، وتأكيد على استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين عبر موانئ الحديدة، واستخدام طهران للحوثيين أداة لتهديد حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد أن الاستعراض والتحشيد العسكري الحوثي لأسلحة محرمة دوليًا، تصعيد خطير يأتي في ظل الهدنة الأممية، وانقلاب مكتمل الأركان على اتفاق السويد بخصوص الوضع في مدينة ومحافظة الحديدة، وتأكيد على استغلال عناصر الحوثي للاتفاق لترتيب وضعها عسكريا في المدينة التي كانت قاب قوسين من التحرير.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ، وضرورة إعلان موقف واضح وخطوات رادعه إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بنسف جهود التهدئة وإعادة الأوضاع لنقطة الصفر،وممارسة ضغوط حقيقة على طهران لوقف تهريب الأسلحة.