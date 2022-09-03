شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يتسلم رؤية الهيئات الاقتصادية اللبنانية لخطة التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.

وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب.



على صعيد متصل، استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية خلال لقائه بعضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب.



وعرضت أيوب مع الرئيس بري الأوضاع الإنمائية في منطقة جزين وساحلها خصوصًا مخاوف أبناء المنطقة من حرمانهم أو تقليص حقهم المكتسب بالاستفادة من التغذية من الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة التوليد التابعة لمصلحة مياه الليطاني.