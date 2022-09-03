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السعودية.. نزاهة تطلق حساب "البرنامج العالمى لقياس الفساد" على منصة تويتر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، إطلاق حساب (البرنامج العالمى لقياس الفساد) على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، إن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وفي إطار “مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد”.

وأضافت أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بالشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة تويتر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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