شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت اليوم أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم،ي أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .