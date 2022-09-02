شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين الضربات الإسرائيلية المستمرة على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، بالضربات الإسرائيلية المستمرة على سوريا والتي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،في بيان اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر التحركات غير المسئولة المماثلة من جانب إسرائيل غير مقبولة على الإطلاق وندينها بشدة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وبحسب زاخاروفا، فإن الضربات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية والأعراف الأساسية للقانون الدولي، حيث قالت "نعتقد أن مثل هذه الممارسة الشريرة لا تسهم بأي حال من الأحوال في الحد من المخاطر الأمنية لإسرائيل نفسها، بل على العكس من ذلك، فإن أعمال القوة المزعزعة للاستقرار قد تؤدي إلى تحركات انتقامية وتؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق، ونحث إسرائيل على وقف جيشها المسلح استفزازات ضد الجارة سوريا والامتناع عن أي تحركات تعرض المنطقة بأكملها لخطر عواقب وخيمة".

وفي 31 أغسطس الماضي، شن سلاح الجو الإسرائيلي ضربة صاروخية على المطار الدولي قرب مدينة حلب السورية، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، صدت الدفاعات الجوية السورية هجوماً إسرائيلياً في سماء دمشق بإسقاط عدة صواريخ، ووردت أنباء عن أضرار مادية نتيجة الضربات دون وقوع إصابات.

وحدد اللواء أوليج إيجوروف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، في إفادة أمس /الخميس/ أن طائرات مقاتلة إسرائيلية شنت غارات على منشآت في مطاري نيرب (حلب) ودوفالي (دمشق) ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص وتضرر مركز هوائي لنظام صواريخ سوري من طراز S-125 ومنشآت تخزين للمعدات العسكرية التقنية.