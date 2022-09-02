شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف مؤتمرا دوليا للأمن السيبرانى للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تونس من خلال الجمعية التونسية لفنيي أجهزة مخابرات الملاحة الجوية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، ندوة دولية تحت عنوان "التكنولوجيات الحديثة والمستجدة في مجال الاستطلاع والرصد والأمن السيبرني وابراج المراقبة الجوية الرقمية عن بعد في الطيران المدني والعسكري" فى 5 و6 و7 سبتمبر الجارى، بمشاركة عشرات الخبراء الدوليين في المجال وممثلين عن اهم المنظمات الدولية، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

سيشهد هذا الحدث الأول من نوعه في تونس مشاركة وكالة سلامة الطيران الأوروبية وشركات Boeing, Airbus وغيرها من المؤسسات العالمية في مجال صناعة الطائرات.

وستكون شركات عالمية عملاقة وهي مجموعة شركات متعددة الجنسيات مختصة في خدمات الطيران والدفاع والنقل والأمن حاضرة في هذا الحدث الدولي الضخم إفريقيا وعربيا .

وسيكون هذا الحدث مناسبة مهمة لحضور ممثلين عن الناقلة الوطنية الخطوط التونسية وخبراء عن جيش الطيران بوزارة الدفاع الوطني التونسية وخبراء اخرين مدنيين في مجال الطيران المدني والأمن السيبراني.