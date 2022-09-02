شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم "جند الخلافة" الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات الجيش والحرس والأمن الوطنيين فى تونس من القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم "جند الخلافة" الإرهابي في عملية ميدانية بمرتفعات السلوم (منطقة عسكرية مغلقة) بولاية القصرين، وذلك دون تسجيل إصابات بصفوف الوحدات المتدخلة، وفق صحيفة الشروق التونسية.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية استمرار عمليات تطهير البلاد والقضاء على جيوب الإرهاب .

وقد سبق أن أعلنت وزارة الدفاع التونسية، فى أغسطس الماضى، أن قوات الجيش ألحقت إصابات مباشرة بعدد منالعناصر الإرهابية خلال مواجهات مسلحة في جبل السلوم في محافظة القصرين .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد بن زكري، إن تشكيلة عسكرية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أثناء مهمة عملياتية في جبل السلوم، تم خلالها تحقيق إصابات مباشرة بعدد من الإرهابيين. وأصيب عسكريان اثنان بجروح غير بليغة خلال المهمة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري، وحالتهما مستقرة.