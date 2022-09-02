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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم فى رحاب المسجد الأقصى بالقدس، رغم قيود فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.


وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة.


وفي وقت سابق اليوم، أدى الآلاف من القدس والضفة وداخل الخط الأخضر صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوات على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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