شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: فرصة العراق للخروج من أزمته الحالية بمتناول الأطراف العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة " البيان" الإماراتية، أن فرصة خروج العراق من أزمته الحالية فى متناول الأطراف العراقية، وأن التهدئة مطلوبة لمصلحة العراق وكل العرب، فالعراق ركن أساسى فى الأمن القومى العربى ضمن توازنات المنطقة والنظام العالمى الذى يشهد تغيرات كبيرة.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان " استقرار العراق " يمر العراق بفترة عصيبة تعصف به الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وإن التهدئة التى شهدتها بغداد قبل أيام بشرى خير للعراقيين والعرب، غير أنها لم تترافق مع عملية بناء ثقة بين الأطراف العراقية، الأمر الذى يترك الأوضاع مفتوحة على الاحتمالات.



وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات أكدت خلال الاتصال الهاتفى بين وزير خارجيتها ونظيره العراقى، على وقوفها وتضامنها مع العراق فى ظل التحديات التى يمر بها، ودعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه.



وتابعت كما دأبت دولة الإمارات على دعوة العراقيين إلى الوحدة على قاعدة حماية سيادة العراق واستقلاله، وتضافر الجهود بين كل الأطراف لعدم إهدار المكاسب التى حققها الشعب العراقى فى هزيمة الإرهاب والتى كلفت أثماناً باهظة، ولقد كان هذا الانحياز الشعبى العارم للدولة العراقية فى وجه التنظيمات الإرهابية وصفة إنقاذ لكيان الدولة الوطنية العراقية، ويستحق هذا الشعب أن يجنى ثمار النصر على الإرهاب، ولن يتحقق هذا فى أجواء الفوضى الأمنية والمناكفات العدمية بين أطراف سياسية تستقوى بالسلاح.