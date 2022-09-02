لبنان: تعيين الباكستانى عمران رضا منسقا للشئون الإنسانية الأممية ببيروت

القاهرة - سامية سيد - تم تعيين الباكستانى عمران رضا نائبا للمنسق الخاص لشئون لبنان والمنسق المقيم فى مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان (UNSCOL)، بالإضافة إلى تعيينه منسقا للشؤون الإنسانية، خلفا لنجاة رشدى، التى ستنتقل مهمتها إلى سوريا.وفق بيان لمكتب الأمم المتحدة بلبنان.

ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن امتنانه لإنجازاتها متمنيا لها استمرار النجاح فى منصبها الجديد كنائبة للمبعوث الخاص لسوريا، وأوضح بيان لمكتب الأمم المتحدة بلبنان أن منسق الشئون الإنسانية الجديد عمران رضا سبق أن عمل فى سوريا كمنسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، وعمل أيضا فى لبنان كنائب لرئيس البعثة ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية بقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل).

كما شغل سابقا منصب الممثل الإقليمى لدول مجلس التعاون الخليجى فى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل المفوضية فى الأردن، وعمل أيضا فى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى جنيف والسودان وهونج كونج وفيتنام.

وتولى مناصب فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) فى روما وعمل كمستشار أول للممثل الشخصى للأمين العام فى لبنان، وكذلك فى مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.