شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع سفيرى بريطانيا وواشنطن الأوضاع العامة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا الأوضاع العامة في البلاد، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات بين البلدين. وفق بيان لحكومة لبنان.

كما استقبل ميقاتى سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت في 16 أغسطس الماضي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستقدم ‏مبلغ 29.5 مليون دولار، كجزء من 2.76 مليار دولار الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية مؤخرا للمساعدة في معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن المساعدة المقدمة مقسمة إلى 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية 14.5 مليون دولار لتمويل الدعم الاقتصادي، من أجل المساعدة في حماية الفئات الضعيفة من السكان تجاه تزايد انعدام الأمن الغذائي في لبنان.