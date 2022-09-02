شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يحبط مخططات إرهابية لمليشيات الشباب فى إقليم هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش الصومالي من إحباط مخططات إرهابية لمليشيات الشباب في إقليم هيران، وذلك عقب نجاحها في تدمير ألغام أرضية زرعتها المليشيا على الطريق الرابط بين مدينة بلدوين وماتبان.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش تمكنت من تدمير العبوات الناسفة التي زرعتها المجموعة على الطريق بين بلدوين ومتعبان، لافتة إلى أهمية هذا الطريق لحركة المرور في المناطق الوسطى.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش تمكنت من تفجير بعض الألغام، كما قامت بإزالة أخرى، وذلك في خطوة لتطهير الخلايا الإرهابية التي اعتادت على إلحاق الضرر والأذى ضد السكان المحليين في المناطق الريفية والأحراش في البلاد.



ويواصل الجيش الصومالي ملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية والمرتبطة بتنظيم القاعدة الذين يعانون من ضعف شديد في قتالها أمام القوات المسلحة الصومالية في جنوب ووسط البلاد.